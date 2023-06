Roland-Garros : Djokovic déroule, Alcaraz se fait détruire

Alexis Brunet

Il y a une semaine, Novak Djokovic décrochait un troisième Roland-Garros, face à Casper Ruud en finale. Mais la plus belle affiche du tournoi parisien devait se tenir un tour avant. Devait, car lors de la demi-finale, Carlos Alcaraz s'est blessé au début du troisième set. Le spectacle a donc été moindre et le Serbe a pu se qualifier tranquillement. Pour Jimmy Connors, les crampes dont a souffert l'Espagnol sont inacceptables.

Lors de l'édition 2023 de Roland-Garros, Novak Djokovic a été inarrêtable. Le Serbe n'a concédé que deux manches lors de la quinzaine. En finale il a disposé en trois sets de Casper Ruud. Mais le destin du Djoker aurait pu être tout autre sans un petit événement survenu en demi-finale.

Alcaraz s'est blessé en demi-finale

Le match que tout le monde attendait se tenait dès les demi-finales. Carlos Alcaraz affrontait Novak Djokovic sur le court Philippe-Chatrier. Alors que le score était d'un set partout, l'Espagnol se blessa dès le début de la troisième manche. Amoindri par des crampes, le numéro 1 mondial ne pouvait pas faire grand-chose contre le natif de Belgrade. Il devait donc renoncer à son rêve de finale à Paris.

Jimmy Connors trouve que les crampes d'Alcaraz sont inacceptables