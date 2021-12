Rugby

Rugby - Top 14 : Clermont tient déjà le remplaçant de Lopez !

Publié le 3 décembre 2021 à 19h35 par A.C.

Alors que Camille Lopez se dirige vers un départ en fin de saison, l’ASM Clermont Auvergne aurait trouvé son remplaçant du côté du RCT.

C’est la grande valse des numéros 10. Alors que le Racing 92 s’est récemment ramassé dans la course à Matthieu Jalibert, du côté de l’ASM Clermont Auvergne on cherche désespérément un ouvreur. Habituel titulaire du poste, Camille Lopez a en effet demandé un bon de sortie à son club et pourrait bien poser ses valises à Bayonne, une destination qui correspondrait à son envie de se rapprocher de sa famille. Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer, avec notamment Antoine Hastoy, qui a finalement opté pour le Stade Rochelais.

Belleau a donné son accord à Clermont