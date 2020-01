Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal annonce la couleur pour son grand projet !

Publié le 31 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Désireux de devenir le nouvel homme fort du Sporting Club de Toulon, Mourad Boudjellal ne cache pas ses ambitions.

À quelques mois de la fin de sa présidence au RCT, Mourad Boudjellal prépare déjà l’avenir. L’homme d’affaires varois souhaite en effet reprendre les rênes du Sporting Club de Toulon, club de football basé dans la Rade. Une volonté d’investir afin de faire monter la lanterne rouge de troisième division en Ligue 1 d’ici quelques années. Et Boudjellal en remet une couche ce vendredi lors d'un entretien à L'Équipe .

« Je me suis fixé un objectif : la Ligue 1 dans cinq ans »