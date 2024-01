Révolution en F1, danger pour Verstappen ?

La rédaction

Alors que la règlementation a changé en 2022, la F1 va connaître une nouvelle révolution en 2026. La FIA a en effet décidé d'apporter quelques modifications concernant la conception des moteurs, du châssis ainsi que l'aérodynamique. Pour Johnny Herbert, ancien pilote de F1, ces changements pourraient mettre en péril la domination de Max Verstappen.

La Formule 1 va prendre un nouveau tournant. Après avoir introduit une nouvelle réglementation en 2022, la FIA a prévu de faire de nouvelles modifications en F1 pour 2026. Déjà validée, cette nouvelle révolution concerne notamment la conception des moteurs, du châssis ainsi que l'aérodynamique des monoplaces. De quoi rebattre les cartes à l'avenir ?

F1 : «L’un des meilleurs de l’histoire», Verstappen rejoint Hamilton ! https://t.co/IfVdoNzI2S pic.twitter.com/EyHrGYm91d — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

«La seule chose qui pourrait stopper sa domination est le changement de règlement en 2026»

Selon Johnny Herbert, ancien pilote, cette révolution dans la Formule 1 pourrait porter préjudice à Max Verstappen. « La seule chose qui pourrait stopper sa domination est le changement de règlement en 2026. Red Bull commence à subir la pression des autres équipes. Tout le monde se rapproche. Espérons que d’ici le début de la saison, nous aurons une bataille. Le point positif pour les fans de course est que McLaren a pu faire ce qu’elle a fait. Nous aurons un peloton beaucoup plus serré. Max n’aura pas la même domination l’année prochaine. Il va devoir y travailler » , a-t-il détaillé dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Ce n’est vraiment pas la voie à suivre»