Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher affiche un énorme souhait pour 2022 !

Publié le 23 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022 en Formule 1, de nombreuses écuries ont de grands espoirs. Mick Schumacher aussi espérerait voir quelques changements se produire, notamment au niveau de l'influence des pilotes sur les voitures.

En 2021, Mick Schumacher a pu découvrir le monde de la Formule 1. Après avoir fait ses preuves en Formule 2, où il s’est fait remarquer, l’Allemand s’est engagé avec Haas. Cependant, sa première saison s’est avérée assez compliquée, puisqu’il a fini 19e du classement général. Toutefois, le fils du septuple champion du monde ne compte pas abandonner, lui qui rêve de remporter, lui aussi, un championnat du monde. Par ailleurs, avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, Mick Schumacher espère que les pilotes, dont lui, pourront créer plus de différences, contrairement aux saisons précédentes où la voiture faisait une grande partie du travail.

« J’espère que ce sera à nouveau plus facile à l’avenir »