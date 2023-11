F1 : «Incroyable», un crack français dit tout de Red Bull

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, les deux premières séances d’essais libres à Abou Dabi ont été marquées par la présence de nombreux rookies au volant des différentes monoplaces du paddock en EL1. Considéré comme l’un des plus grands talents français, Isack Hadjar a pu piloter la RB-19 de Red Bull. Le pilote de 19 ans semble d’ailleurs avoir pris son pied.

La Formule 1 a de beaux jours devant soi ! Ce vendredi, de nombreux pilotes de réserve ont pu faire leurs preuves à bord d’une Formule 1 lors de la première des deux séances d’essais libres à Abou Dabi. Côté français, on retrouvait notamment Théo Pourchaire (Alfa Romeo), ainsi qu’Isack Hadjar (Red Bull). Respectivement 14ème et 17ème de cette EL1, les deux espoirs tricolores ont pris leurs marques à bord de leurs monoplaces, alors qu’Isack Hadjar a pu « goûter » aux joies d’un pilotage de la « meilleure voiture du monde » au volant de la RB-19 de Red Bull.

«C’est fou, ça allait tellement vite !»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Isack Hadjar est revenu sur cette journée marquante pour sa jeune carrière : « Je pense que c’est vraiment la meilleure voiture du monde ! C’est fou, ça allait tellement vite ! C’était encore un pas au-dessus de ce que j’ai connu au Mexique. Il y avait l’altitude là-bas, mais c’était un pas au-dessus, c’était impressionnant. Jusqu’au dernier tour j’ai attaqué mais la voiture ne bougeait pas d’un millimètre » .

«Je n’ai jamais eu un feeling pareil dans une voiture»