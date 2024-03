F1 : Battu par Verstappen, il prévoit sa vengeance !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Max Verstappen n’a pas tremblé et a remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Le triple champion du monde a devancé Sergio Perez et Charles Leclerc à Djeddah. Second derrière le Néerlandais la semaine passée du côté du Bahreïn, le Mexicain a affirmé que son heure allait bientôt arriver chez Red Bull.

« C’est un week-end fantastique, pour l’équipe mais aussi pour moi. Je me sentais très bien avec la voiture en course. Le dernier relais a été plus long que prévu à cause de la voiture de sécurité, et c’était glissant à la fin en doublant les retardataires, mais tout s’est bien passé » . Victorieux de son deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite ce samedi, Max Verstappen n’aura jamais été inquiété. Le Néerlandais semble bel et bien lancé vers un quatrième titre de champion du monde consécutif, alors que de son côté, Sergio Perez ronge son frein.

Sergio Perez encore vaincu par Verstappen

2ème la semaine dernière à Bahreïn, le Mexicain a toutefois réalisé une belle performance ce samedi à Djeddah. Parti en troisième position sur la grille, Sergio Perez a rapidement su prendre les devants sur Charles Leclerc (Ferrari) parti 2ème. Néanmoins, et à l’instar de la saison précédente, un gouffre est encore clairement visible entre ce dernier et Max Verstappen chez Red Bull.

« Mon heure viendra »