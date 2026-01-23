Zinedine Zidane, sa «liaison» à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Enfant de Marseille où il est né et où il a grandi jusqu'à son départ pour le centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais porté le maillot de l'OM. Mais Pablo Longoria, le président du club phocéen, affirme pourtant que Zidane a toujours «une liaison» très spéciale avec la ville de Marseille.

Zinedine Zidane sur le banc de l'OM un jour, faut-il y croire ? L'ancien numéro 10 suscite régulièrement les fantasmes à ce sujet, lui qui est natif de la cité phocéenne même s'il n'a jamais porté les couleurs marseillaises. Pablo Longoria, le président de l'OM, se confiait sans détour en février 2022 sur les ondes de RMC sur l'éventualité de voir un jour Zidane au poste d'entraîneur.

« Une liaison avec la ville » « Zinedine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C'est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel », a confié Pablo Longoria, qui évoque donc une liaison très particulière entre Zinedine Zidane et la ville de Marseille, mais pas de là à l'imaginer entraîner un jour l'OM.