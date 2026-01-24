Zinedine Zidane et sa femme : Elle n’en croit pas ses yeux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Elle, la journaliste Alix Girod de l’Ain avait pu il y a quelques années de cela échanger avec Zinedine Zidane. Une discussion lors de laquelle il a notamment été question de la vie conjugale de Zizou avec sa femme, Véronique. Et voilà que l’ancien du Real Madrid a lâché une confidence qui avait laissé son interlocutrice sous le choc.

A 17 ans, Zinedine Zidane rencontrait la femme qui partage encore sa vie aujourd’hui, Véronique Zidane. Une histoire d’amour qui dure et qui cache visiblement quelques secrets qui étonnent plus d’un. C’est ainsi que Zizou avait fait une révélation à laquelle la journaliste Alix Girod de l’Ain ne voulait pas croire.

« Je m’étonne : la parité de dressing, ça n’existe pas ! » « A travers la porte, je demande comment est son dressing, à Madrid. Très grand, assure-t-il, et partagé en parité parfaite avec son épouse. Je m’étonne : la parité de dressing, ça n’existe pas ! Je suis une femme, je sais. On commence toujours par dire qu’on fera moite-moite et on finit, manteau par manteau et veste par veste, par grignoter l’espace de son homme », expliquait alors Alix Girod de l’Ain pour Elle.