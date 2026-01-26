Zinedine Zidane a «honte», un clash éclate avec son pote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane ayant vu sa cote de popularité exploser au fil de sa carrière, l'ancien du Real Madrid est est devenu un véritable objet marketing. Zizou a prêté son image à de nombreuses marques à l'occasion de différentes publicités. Mais voilà que suite à une campagne pour Leader Price, Zidane a poussé un gros coup de gueule.

Adidas, Danone… Zinedine Zidane a prêté son image à de très nombreuses marques. On a ainsi pu voir le champion du monde dans diverses publicités. En 1998, Zizou avait notamment fait une campagne avec Leader Price et ça avait été un succès pour la marque française. « En moins d'un an, le footballeur, devenu champion du monde en cours de route, fait passer la notoriété de la marque tricolore de 23 à 74 % », écrivait Besma Lahouri dans la biographie non autorisée de Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète », publiée en 2008.

« Vous m'avez mis la honte avec votre pub Leader Price » Ce qui a été un carton pour Leader Price l’a moins été pour Zinedine Zidane. En effet, cette campagne de publicité aurait provoqué la colère du Français. Pour quelle raison ? Besma Lahouri expliquait ensuite dans son coeur, dont l'extrait était rapporté par L'Express : « « Vous m'avez mis la honte avec votre pub Leader Price, je n'aurais pas dû vous écouter, tous comme vous êtes ! » accuse Zizou, furibard. On est en 1999 et celui qui encaisse le reproche, c'est Mustapha, l'ami d'enfance. Le joueur de football a été raillé lors d'une émission télévisée pour cette publicité un peu cheap ».