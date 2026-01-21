Zidane : Son coup de cœur pour une autre célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il était à cette époque joueur du Real Madrid, Zinedine Zidane a vu débarquer un certain Ronaldo au sein du club merengue en 2002. Le coup de coeur a été immédiat pour le meneur de jeu de l'équipe de France qui avait immédiatement accroché avec la star brésilienne, tant sportivement qu'humainement, et Zidane s'est confié à ce sujet en interview.

Zinedine Zidane était présent au Real Madrid à l'époque des fameux Galactiques au début des années 2000, et il a notamment eu le plaisir d'y côtoyé un certain... Ronaldo ! Entre 2002 et 2006, les deux stars ont donc cohabité ensemble sur le front de l'attaque de la Casa Blanca, et Zidane en conserve un excellent souvenir autant sportif qu'humain comme il l'a indiqué en 2023 au micro de Colinterview.

« On était très potes » Zinedine Zidane s'est confié sur ce coup de coeur pour Ronaldo : « Le joueur avec lequel j’ai pris le plus de plaisir ? Ronaldo, le Brésilien. C’était assez impressionnant. On était très potes en plus, on avait une complicité à la fois sur le terrain qui était exceptionnelle, mais aussi en dehors. Même si on avait pas la même vie, je ne rentrerai pas dans les détails (rires) », confie l'ancien numéro 5 du Real Madrid.