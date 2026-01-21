Zidane raconte sa séparation : «Je ne suis plus jamais revenu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane avait intégré le club azuréen alors qu'il n'était qu'un adolescent. Le natif de Marseille avait donc quitté le domicile parental très jeune sans jamais revenir y habiter, et il s'est longuement confié à ce sujet en interview.

Zinedine Zidane a eu un long parcours en France avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du Monde à la Juventus Turin et au Real Madrid. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'était séparé de sa famille très jeune pour filer au centre de formation de l'AS Cannes, assez loin du cocon parental de Marseille, donc. Et en 2023, dans un entretien pour Colinterview, Zidane est revenu sur cette séparation qui n'a pas forcément été simple à gérer au départ pour le jeune adolescent qu'il était.

« Je ne suis plus jamais revenu » « La famille ? C’est toujours compliqué de se voir. Je suis parti quand j’avais 13 ans, et je ne suis plus jamais revenu. Ça fait 40 ans que je suis dehors. Mais ma famille, c’est mon socle », indique Zinedine Zidane, qui malgré la distance est toujours resté très proche de sa famille. Et il en a d'ailleurs fait un socle indispensable à son bien-être.