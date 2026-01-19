Zidane - Qatar : Le gros clash à 30 000€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le rôle d'ambassadeur de Zinedine Zidane qui a milité pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a fait polémique, et l'humoriste Christophe Alévêque n'avait pas hésité à charger l'ancienne star de l'équipe de France à ce sujet. Un clash qui lui avait ensuite coûté pas moins de 30 000€ après une condamnation du tribunal...

Interrogé par Ici Paris à la fin du mois de décembre 2022, juste après le terme de la Coupe du Monde au Qatar qui avait fait tant polémique pour des raisons humanitaires et écologiques, Christophe Alévêque était revenu sur son gros clash médiatique et judiciaire avec Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait pris un gros chèque pour être l'ambassadeur de ce Mondial au Qatar, et Alévêque l'avait alors lourdement chargé à ce sujet en le qualifiant notamment de « bouffon ». Une affaire qui avait coûté très cher à l'humoriste, trainé au tribunal par Zidane...

« Cette histoire m’a coûté 30 000 euros » « J’avais taclé Zidane pour avoir reçu 11 millions d’euros pour soutenir la candidature du Qatar. Je l’avais bien critiqué et j’étais allé très loin , trop selon la justice. Je me souviens qu’à l’époque on n'était pas très nombreux à trouver ça choquant. Bon, cette histoire m’a tout de même coûté 30 000 euros… Je m’en serais bien passé. Mais quand on pense qu’un joueur de foot a pu toucher une telle somme, je vous laisse imaginer les autres », confie Christophe Alévêque dans cette interview sur les conséquences de son clash avec Zinedine Zidane.