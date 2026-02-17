Zidane «lui doit tout» : Le «coup de foudre» qui a changé sa vie

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a des rencontres qui font tout basculer. Et Zinedine Zidane peut en témoigner. Certes, l’ex-meneur de jeu de l’équipe de France a croisé le chemin des certains coachs qui sont parvenus à développée son talent naturel au ballon comme le regretté Rolland Courbis, Carlo Ancelotti, Aimé Jacquet et bien d’autres. Néanmoins, c’est une affinité personnelle qui semble avoir tiré Zidane vers le haut. Explications.

Zinedine Zidane est l’icône du football français. Tant pour ses performances sur le terrain que l’aura qui est la sienne en dehors depuis sa retraite en 2006, « Zizou » est une personnalité incontournable du patrimoine tricolore. Dans la mémoire collective, malgré son coup de boule en finale du Mondial en Allemagne sur Marco Materazzi cette année-là justement. Ce fut l’ultime image de Zidane sur le rectangle vert en tant que joueur, mais pas la dernière dans ce monde puisqu’il est devenu un entraîneur réputé et respecté grâce à ses nombreux succès au Real Madrid à la fin de la décennie 2010 comprenant notamment trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018.

Ronaldo & Zidane making football look easy pic.twitter.com/Xz2uH2f3cj — 90s Footballers (@90sPlayers) February 16, 2026

«C’est elle qui choisit ce qui est le mieux pour la famille» Zinedine Zidane a été accompagné pendant la majorité de sa vie par une femme : Véronique Fernandez qui est devenue sa compagne en 1994 de par leur mariage à Bordeaux. Madame Zidane lui a offert vie de famille et surtout une stabilité importante qui lui a permis de grimper aussi haut dans sa vie professionnelle. C’est simple, il y a plusieurs années de cela, Zidane avouait tout devoir à sa femme par le biais d’un discours récemment repris par Grazia. « On a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires, et c'est ça qui est magnifique. Quand vous formez une famille, quand vous construisez ça, vous essayez de le faire pour la vie et quand ça marche, c'est beau. Je lui dois tout. (...) C’est elle qui choisit ce qui est le mieux pour la famille ».