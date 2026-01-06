Zidane : La rupture inattendue !

Dans la famille Zidane, Luca se distingue de son père et de ses frères en n'évoluant pas comme joueur de champ. En effet, du haut de ses 27 ans, il s'est lancé dans une carrière de gardien de but. Un poste avec lequel il marque toutefois une rupture lorsqu'il joue avec ses amis.
Contrairement à son père et à ses frères, Luca Zidane s'est lancé dans une carrière de gardien de but. Et cela lui réussit plutôt bien. En effet, le portier de Grenade en deuxième division espagnole a été sélectionné par l'Algérie pour disputer la CAN où il se met en valeur. Et pourtant, Hugo Magnetti raconte que dès qu'il le peut, Luca Zidane retrouve une place en tant que joueur de champ.
Zidane, la rupture avec le poste de gardien de but ?
« Il est fin techniquement, un vrai joueur de champ ! Dès qu'on le retrouve l'été pour une inauguration ou un five, il ne veut plus aller au goal. Il est le premier à se pointer sur le terrain et il ne tourne pas dans la cage, il reste jusqu'à la fin. Et c'est souvent le meilleur de son équipe », raconte le milieu de terrain du Stade Brestois, originaire de Marseille, dans les colonnes de L'EQUIPE.
Lui aussi natif de Marseille, Julien Lopez a plusieurs fois croisé Luca Zidane lorsqu'il était jeune, et le retrouve encore durant l'été, notamment au complexe sportif Z5, dans la banlieue d'Aix. Et il confirme que le portier des Fennecs a les qualités pour évoluer dans le champ. « Mais le Luca que je connais, il ne voulait jamais jouer au gardien, plutôt toucher le ballon, il est très technique », assure le joueur du Paris FC.