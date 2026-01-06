Zidane : La rupture inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la famille Zidane, Luca se distingue de son père et de ses frères en n'évoluant pas comme joueur de champ. En effet, du haut de ses 27 ans, il s'est lancé dans une carrière de gardien de but. Un poste avec lequel il marque toutefois une rupture lorsqu'il joue avec ses amis.

Contrairement à son père et à ses frères, Luca Zidane s'est lancé dans une carrière de gardien de but. Et cela lui réussit plutôt bien. En effet, le portier de Grenade en deuxième division espagnole a été sélectionné par l'Algérie pour disputer la CAN où il se met en valeur. Et pourtant, Hugo Magnetti raconte que dès qu'il le peut, Luca Zidane retrouve une place en tant que joueur de champ.

Zidane, la rupture avec le poste de gardien de but ? « Il est fin techniquement, un vrai joueur de champ ! Dès qu'on le retrouve l'été pour une inauguration ou un five, il ne veut plus aller au goal. Il est le premier à se pointer sur le terrain et il ne tourne pas dans la cage, il reste jusqu'à la fin. Et c'est souvent le meilleur de son équipe », raconte le milieu de terrain du Stade Brestois, originaire de Marseille, dans les colonnes de L'EQUIPE.