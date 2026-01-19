Zidane et son épouse : Le harcèlement révélé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de son arrivée au Real Madrid à l'été 2001, Zinedine Zidane a découvert les méthodes pour le moins farfelues de la presse espagnole pour tenter de décrocher un scoop. L'ancien capitaine de l'équipe de France semble même décrire dans une interview dans la presse une situation de harcèlement qu'il a pu vivre avec son épouse.

Zinedine Zidane avait accordé un large entretien à L'EQUIPE en juin 2022 pour fêter ses 50 ans, et l'ancien meneur de jeu phare de l'équipe de France y a notamment évoqué le harcèlement dont il a été victime, avec son épouse Véronique, au moment de son transfert au Real Madrid en 2001. Zidane débarquait dans la capitale espagnole en provenance de la Juventus Turin, et raconte que les journalistes ne le lâchaient pas et tentaient de pénétrer son intimité familiale.

« Du monde en permanence sur mon dos » « En Espagne, ils m’appellent “le moine”. Parce que les journalistes se sont aperçus qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter autour de moi. Quand je suis arrivé à Madrid, en 2001, j’ai eu du monde en permanence sur mon dos pendant cent jours. En permanence à me suivre, du matin au soir et du soir au matin pendant plus de trois mois. La presse, tout le temps », indique Zinedine Zidane, qui n'a pas été un bon client pour la presse espagnole avec sa vie de famille très tranquille.