Zidane de retour avec son ex, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà pressenti pour reprendre le flambeau de Didier Deschamps l'été prochain au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane doit désormais composer le staff qui l'accompagnera dans cette tâche. Et en ce qui concerne l'important rôle d'adjoint, Zidane devrait pouvoir compter sur son ex-acolyte du Real Madrid, David Bettoni, avec qui les discussions sont en très bonne voie.

C'est officiel depuis maintenant un an : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026, et sauf énorme surprise de dernière minute, c'est donc Zinedine Zidane qui viendra lui succéder à cette échéance. L'EQUIPE fait d'ailleurs le point dans ses colonnes sur la composition du futur staff de Zidane chez les Bleus, et notamment ce fameux poste d'entraîneur-adjoint pour lequel il devrait faire appel à un ex qu'il connait particulièrement bien...

Bettoni bien parti pour épauler Zidane Selon L'EQUIPE, David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine Zidane durant ses deux passages en tant qu'entraîneur du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021), devrait le retrouver en équipe de France à partir de l'été prochain. Les discussions seraient en bonne voie le concernant, et Zidane travaillera donc aux côtés de son ami de longue date, qu'il avait connu durant sa formation à Cannes au début des années 90.