Yoann Gourcuff : L’annonce choc sur le divorce !

Présent dans les rangs de l'équipe de France pour la fameuse Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, Yoann Gourcuff ne s'est pas fait que des amis chez les Bleus. Loin de là. Et Patrice Evra révèle comment le divorce s'est très rapidement installé entre l'ancien maitre à jouer des Girondins de Bordeaux et les cadres du vestiaire.

Interrogé dans l'émission Rothen s’enflamme en janvier 2022 sur RMC, Patrice Evra avait décidé de lâcher ses vérités au sujet de Yoann Gourcuff et de son comportement avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2010. L'ancien capitaine des Bleus lui reproche notamment d'avoir laissé courir certaines rumeurs sans ne jamais démentir, ce qui a provoqué une rupture assez nette entre Gourcuff et les cadres du vestiaire des Bleus.

« Tout le monde voulait sa peau » « A ce moment-là, tout le monde voulait sa peau. Il y avait plein de mensonges. On disait qu'il était terrorisé par des racailles. J’allais voir Yo en lui disant que Ribéry ne lui avait jamais mal parlé. Je lui ai dit de parler. La vérité, c’est que des gens lui ont dit de rester en retrait : "ça va se taper sur les racailles, toi tu es le petit Français." Ça m’a déçu parce que je l’ai défendu. Il perdait des ballons parce qu’il avait trop de pression », révèle Patrice Evra sur les coulisses du divorce entre Yoann Gourcuff et certains joueurs de l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2010.