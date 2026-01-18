Yoann Gourcuff : La rupture balancée par Pierre Ménès !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rupture entre Yoann Gourcuff et plusieurs cadres de l'équipe de France semblent avoir atteint son paroxysme lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. D'ailleurs, Pierre Ménès a révélé des années plus tard l'existence d'une embrouille avec Florent Malouda chez les Bleus.

Longtemps considéré comme le digne successeur de Zinedine Zidane pour le poste de meneur de jeu en équipe de France alors que sa carrière a explosé avec les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2008-2009, Yoann Gourcuff n'a finalement jamais réussi à assumer ce statut. Et pire encore, ses relations avec certains cadres des Bleus à cette époque se sont rapidement détériorées, comme ce fut notamment le cas avec Florent Malouda.

« Je veux bien défendre pour Zidane, pas pour Gourcuff » En février 2025, dans une vidéos sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès dévoilait les coulisses de la rupture entre Yoann Gourcuff et Malouda en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, lors du fiasco de 2010 : « De toute façon cette compétition était partie en cacahuètes parce qu’avant le premier match contre l’Uruguay, Florent Malouda va voir Domenech et lui dit ‘moi je voulais bien défendre pour Zidane, je veux pas défendre pour Gourcuff’», a révélé Ménès.