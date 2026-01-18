«Une évidence», le prochain mariage de Zidane est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble attendre patiemment son heure pour prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France qui se libèrera l'été prochain. Et Bixente Lizarazu confirme d'ailleurs que ce mariage avec les Bleus est le grand rêve de Zidane depuis très longtemps.

Zinedine Zidane et l'équipe de France, le mariage semble pour très bientôt ! Didier Deschamps quittera en effet son poste de sélectionneur national l'été prochain après quatorze ans de bons et loyaux services, et sauf énorme rebondissement de dernière minute, c'est donc l'ancien entraîneur du Real Madrid qui prendra le relais. Il faut dire que Zidane attend que la place se libère depuis maintenant un bon moment comme l'a indiqué son ami Bixente Lizarazu dans les colonnes de L'EQUIPE en janvier 2025.

« C'est son rêve... » « Ça me paraît être une évidence que la suite, c'est Zizou. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Évidemment que la porte est grande ouverte pour lui, il en a envie, c'est son rêve et il a fait ses preuves comme entraîneur. Tout le monde a envie de le voir sélectionneur (…) Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'évidence. Zizou ayant annoncé que c'est son rêve absolu, le président de la FFF ne le considérerait pas comme un premier choix ? Si on a quelqu'un comme Zizou et qu'on ne considère pas que c'est fantastique, je ne comprends plus rien au foot », confie Lizarazu au sujet de Zinedine Zidane et de sa détermination à retrouver l'équipe de France.