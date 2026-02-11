«Un scandale», «c’est honteux» : Jérôme Rothen dénonce un fiasco sur RMC

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n'hésite jamais à livrer son point de vue, parfois radical, sur l'actualité du football. Et l'ancien ailier gauche du PSG n'y est pas allé de main morte sur un sujet bien particulier lundi soir en direct.

Le niveau de jeu préoccupant affiché depuis quelque temps par l'OM fait beaucoup réagir dans les médias, et Jérôme Rothen n'a pas hésité à monter au créneau à ce sujet lundi soir dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. L'ancien joueur emblématique du PSG a débriefé le fameux Classique perdu par le club phocéen contre son rival parisien, et il n'est pas tendre envers l'OM avec un discours offensif sur la saison réalisée par les hommes de Roberto De Zerbi.

« Ils sont à la rue complètement » « C’est un échec cuisant, et arrêtez de trouver des excuses avec l’OM, ils sont indéfendables ! Ce qui s’est passé depuis le début de l’année 2026, c’est tout simplement un scandale. En termes de qualités individuelles, collectives, en termes de résultats, ils sont à la rue complètement en fait. Il n’y a aucun feu qui est au vert, aucun. Il n’y a rien de bien qui s’est passé depuis l’été dernier jusqu’à aujourd’hui. Ils nous ont fait tout un cirque avec De Zerbi. Derrière, il se plaint de l’instabilité, il en fait partie aussi, ils sont tous dans le même panier. De Zerbi a sa responsabilité dans le recrutement ! Dès qu’il y a un coup d’arrêt à l’OM, on refait le même coup. Tout ce que j’ai pu dire sur l’OM me donne raison aujourd’hui ! C’est la vérité ! », lâche Jérôme Rothen.