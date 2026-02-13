Top models, famille nombreuse... Zinedine Zidane parle de son mariage !

Amadou Diawara

Contrairement à certains de ses anciens partenaires footballeurs, Zinedine Zidane ne s'est pas laissé tenter par des top modèles. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est marié très tôt avec Véronique. Ensemble, ils ont eu quatre garçons : Enzo, Elyaz, Luca et Théo. Interrogé au début de l'année 2010, Zinedine Zidane s'est livré sur sa vie de famille.

Champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000, Zinedine Zidane peut également se vanter d'avoir remporté la Ligue des Champions (Real Madrid, 2002) et le Ballon d'Or (1998). Finaliste du Mondial 2010, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a joué son tout dernier match en carrière face à l'Italie. Toutefois, il a été expulsé avant de voir ses coéquipiers perdre à l'issue de la séance des tirs au but.

«Quand les choses devenaient compliquées...», Zidane dévoile les personnes qui l’ont sauvé https://t.co/oKsPPJXLxf — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

«C’était obligatoire pour moi» Quelques mois avant de tirer sa révérence, Zinedine Zidane a accordé une interview à Psychologies. Un entretien au cours duquel il parle de sa relation amoureuse avec Véronique, son épouse, et sur leur vie de famille. Les mariés ayant quatre garçons : Enzo, Elyaz, Luca et Théo.