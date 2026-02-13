Top models, famille nombreuse... Zinedine Zidane parle de son mariage !

Contrairement à certains de ses anciens partenaires footballeurs, Zinedine Zidane ne s'est pas laissé tenter par des top modèles. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est marié très tôt avec Véronique. Ensemble, ils ont eu quatre garçons : Enzo, Elyaz, Luca et Théo. Interrogé au début de l'année 2010, Zinedine Zidane s'est livré sur sa vie de famille.
Champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000, Zinedine Zidane peut également se vanter d'avoir remporté la Ligue des Champions (Real Madrid, 2002) et le Ballon d'Or (1998). Finaliste du Mondial 2010, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a joué son tout dernier match en carrière face à l'Italie. Toutefois, il a été expulsé avant de voir ses coéquipiers perdre à l'issue de la séance des tirs au but.
«C’était obligatoire pour moi»
Quelques mois avant de tirer sa révérence, Zinedine Zidane a accordé une interview à Psychologies. Un entretien au cours duquel il parle de sa relation amoureuse avec Véronique, son épouse, et sur leur vie de famille. Les mariés ayant quatre garçons : Enzo, Elyaz, Luca et Théo.
«Nous avons dû nous arrêter parce qu’elle doit subir une césarienne à chaque accouchement»
« Vous êtes marié depuis longtemps avec la même femme… Oui, nous nous sommes connus très tôt. Comment avez-vous fait pour préserver cet amour, ne pas être tenté par les top models, comme beaucoup de champions ? Ça ne s’explique pas, ça se vit, c’est tout. C’est la rencontre de deux personnes. Vous avez toujours voulu avoir une famille nombreuse ? C’était obligatoire pour moi. Je viens d’une famille nombreuse, et avec mon épouse, nous aimons les enfants. Nous avons dû nous arrêter à quatre parce qu’elle doit subir une césarienne à chaque accouchement, mais sinon nous en aurions eu plus. Nous avons la chance d’avoir les moyens de pouvoir élever beaucoup d’enfants », a déclaré Zinedine Zidane au début de l'année 2010.