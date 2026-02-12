Succession de Roberto De Zerbi : Une star de l'OM sort du silence pour le prochain entraîneur (et ça ne va pas rassurer les Marseillais)

Alexis Brunet

L’OM traverse actuellement une période plus que compliquée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. L’Italien n’avait plus les clés pour redresser la barre et il n’honorera donc pas sa dernière année de contrat. Reste à lui trouver un successeur maintenant mais selon une star marseillaise, Pablo Longoria va avoir beaucoup de mal.

Pour le moment, il est difficile d’imaginer à quoi va ressembler la fin de saison de l’OM. Le club phocéen a encore la possibilité de remporter un trophée puisqu’il est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais reste à savoir si les dernières semaines ne vont pas être fatales aux Marseillais. Les partenaires de Mason Greenwood ont le moral dans les chaussettes, car ils ont consécutivement été éliminés de la Ligue des champions, perdu le Classique face au PSG sur le score de 5-0, mais surtout Roberto De Zerbi est parti.

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 sur Instagram :



« Avec l'expérience, je sais qu'un manager comme vous, ça ne court pas les rues.



Bonne chance ! » pic.twitter.com/DLKkjmsVws — BeOM (@Be_OM13) February 11, 2026

L’OM se sépare de De Zerbi Alors qu’un tel scénario devenait de plus en plus crédible ces derniers jours, l’OM a finalement officialisé le départ de Roberto De Zerbi par le biais d’un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi soir. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »