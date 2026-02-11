Crise à l'OM : Le coupable est désigné en interne !

Alexis Brunet

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a annoncé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’aura pas réussi à résister aux derniers évènements, dont la lourde défaite contre le PSG lors du Classique (5-0). la direction marseillaise est toutefois triste de devoir se séparer du technicien de 46 ans et un coupable a été désigné en interne.

La fin de saison de l’OM est en train de tourner au cauchemar. Déjà éliminé de la Ligue des champions et ridiculisé par le PSG lors du Classique dimanche soir (5-0), le club phocéen a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi. Une décision qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs jours tant l’Italien semblait à court de solutions.

L’OM vient de publier cette vidéo de remerciement pour Roberto De Zerbi 🇮🇹. 🥲



IL AVAIT TOUT COMPRIS DE CE CLUB, DE CETTE VILLE ET… 𝗔 𝗘́𝗖𝗛𝗢𝗨𝗘́… ❌



🎥 @OM_Officiel pic.twitter.com/aiDZen9BfH — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2026

L’OM remercie De Zerbi Finalement, l’OM a décidé de stopper la spirale négative et de remercier Roberto De Zerbi. La décision a été prise dans la nuit et le club phocéen l’a officialisé par le biais d’un communiqué. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »