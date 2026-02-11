Une star se fait virer par l’OM : «Il ne se passe pas un jour sans que je pleure»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est désormais une habitude, les périodes de mercato sont très animées du côté de l’OM, avec de nombreux départs et arrivées. Récemment, le club a décidé de se séparer de l’une de ses stars. Un joueur pourtant très important au sein du vestiaire et dont le départ n’a toujours été digéré à ce jour.

Roberto De Zerbi ayant été officiellement démis de ses fonctions, l’OM s’est mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, plusieurs pistes sont déjà évoquées, d’Habib Beye à Eric Chelle en passant par Sergio Conceiçao. Ce dernier était déjà dans le viseur de la direction olympienne en 2024 avant l’arrivée de De Zerbi, mais pas sûr que son caractère soit ce dont a besoin Marseille actuellement.

Départ de De Zerbi : Deux figures importantes de l’OM vont le suivre ? https://t.co/d6w4TmdPSv — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

« S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao » « Je pense déjà qu’il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1. Parce que souvent les entraîneurs sont surpris quand ils arrivent chez nous. Il faudrait un entraîneur qui connaisse un peu le microcosme marseillais et quelqu’un qui est capable de réveiller ce vestiaire. Conceiçao, c’est vrai que c’est un gros caractère. Alors attention, par rapport à De Zerbi, c’est pas mal non plus. S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC.