Une star se fait virer par l’OM : «Il ne se passe pas un jour sans que je pleure»

C’est désormais une habitude, les périodes de mercato sont très animées du côté de l’OM, avec de nombreux départs et arrivées. Récemment, le club a décidé de se séparer de l’une de ses stars. Un joueur pourtant très important au sein du vestiaire et dont le départ n’a toujours été digéré à ce jour.
Roberto De Zerbi ayant été officiellement démis de ses fonctions, l’OM s’est mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, plusieurs pistes sont déjà évoquées, d’Habib Beye à Eric Chelle en passant par Sergio Conceiçao. Ce dernier était déjà dans le viseur de la direction olympienne en 2024 avant l’arrivée de De Zerbi, mais pas sûr que son caractère soit ce dont a besoin Marseille actuellement.
« S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao »
« Je pense déjà qu’il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1. Parce que souvent les entraîneurs sont surpris quand ils arrivent chez nous. Il faudrait un entraîneur qui connaisse un peu le microcosme marseillais et quelqu’un qui est capable de réveiller ce vestiaire. Conceiçao, c’est vrai que c’est un gros caractère. Alors attention, par rapport à De Zerbi, c’est pas mal non plus. S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC.
Di Meco n’a toujours pas digéré le départ de Rabiot
Justement, au sein de ce vestiaire, il y avait il y a encore quelques mois quelqu’un capable de le réveiller, Adrien Rabiot. « On oublie quand même de parler de ce vestiaire qui, ces derniers matchs, à chaque fois qu’ils ont pris un but d’entrée, ils se sont liquéfiés, plus de leaders. Le seul mec qui était capable de bouger les autres, voire de se disputer à l’entraînement ou en match, c’était Rabiot, on l’a dégagé en début de saison. Il ne se passe pas un jour sans que je pleure son départ », a ajouté Eric Di Meco.