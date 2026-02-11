«C’est celui avec qui j’ai eu le plus de plaisir à évoluer» : La réponse inattendue de Zinedine Zidane

Alexis Brunet

Pendant sa carrière de joueur, Zinédine Zidane est passé parmi certains des plus grands clubs du monde. Le milieu offensif a évolué avec des joueurs de grand talent et il y a quelques années il avait dévoilé le nom de celui avec qui il avait pris le plus de plaisir à jouer. Une réponse assez inattendue.

Parmi les meilleurs joueurs du monde, Zinédine Zidane a assurément sa place. L’ancienne légende des Bleus a marqué le football de son empreinte, que cela soit avec ses différents clubs ou bien en équipe de France. Celui qui est désormais entraîneur peut notamment se vanter d’avoir remporté la Coupe du monde ainsi que l’Euro, en étant à chaque fois décisif.

Le bel hommage de Zidane à Lizarazu Durant toute sa carrière, Zinédine Zidane a fait équipe avec de nombreux joueurs de grands talents. Le champion du monde 1998 a toutefois ses préférences et il avait notamment rendu un bel hommage à l’un de ses anciens compatriotes au micro de Téléfoot en 2023. « Bixente, c’est celui avec qui j’ai eu le plus de plaisir à évoluer sur le terrain, avec peut-être Ronaldo le Brésilien. Liza, tu sais très bien ce que je pense de toi. Moi je t’aime, tout simplement. On est assez proches pour se dire ces choses-là. »