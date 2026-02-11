«C’est celui avec qui j’ai eu le plus de plaisir à évoluer» : La réponse inattendue de Zinedine Zidane

Pendant sa carrière de joueur, Zinédine Zidane est passé parmi certains des plus grands clubs du monde. Le milieu offensif a évolué avec des joueurs de grand talent et il y a quelques années il avait dévoilé le nom de celui avec qui il avait pris le plus de plaisir à jouer. Une réponse assez inattendue.
Parmi les meilleurs joueurs du monde, Zinédine Zidane a assurément sa place. L’ancienne légende des Bleus a marqué le football de son empreinte, que cela soit avec ses différents clubs ou bien en équipe de France. Celui qui est désormais entraîneur peut notamment se vanter d’avoir remporté la Coupe du monde ainsi que l’Euro, en étant à chaque fois décisif.
Le bel hommage de Zidane à Lizarazu
Durant toute sa carrière, Zinédine Zidane a fait équipe avec de nombreux joueurs de grands talents. Le champion du monde 1998 a toutefois ses préférences et il avait notamment rendu un bel hommage à l’un de ses anciens compatriotes au micro de Téléfoot en 2023. « Bixente, c’est celui avec qui j’ai eu le plus de plaisir à évoluer sur le terrain, avec peut-être Ronaldo le Brésilien. Liza, tu sais très bien ce que je pense de toi. Moi je t’aime, tout simplement. On est assez proches pour se dire ces choses-là. »
Zidane bientôt à la tête de l’équipe de France ?
Bientôt, Zinédine Zidane et Bixente Lizarazu pourraient être en quelque sorte réunis. En effet, le premier est annoncé comme le favori pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du monde 2026. Présent sur TF1 depuis de nombreuses années, l’ancien joueur du Bayern Munich a l’habitude de commenter les matchs de l’équipe de France et il pourrait donc bientôt être amené à donner son avis sur le travail de son grand ami. Toutefois, pour le moment, rien n’est officiel et une annonce ne devrait être faite qu’après la CDM.