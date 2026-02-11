Il réclame son départ à cause de Nasser Al-Khelaïfi, «c'est une nouvelle bombe au sein du football français»

Depuis son arrivée à la tête du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi est un personnage important du football français. Le dirigeant parisien essaie d’aider la Ligue 1, mais dernièrement une de ses décisions pourrait bien avoir l’effet contraire. L’homme d’affaires qatari pourrait d’ailleurs causer un gros départ dans le paysage footbalistique français. Explications.
Pour suivre la Coupe du monde 2026, les téléspectateurs français auront plusieurs choix. Tout d’abord, ils pourront regarder 54 matchs en clair sur les antennes de M6. Une autre solution existe, mais elle est cette fois payante. Ce mercredi, beIN SPORTS a acquis l’ensemble des droits de diffusion de la prochaine CDM, selon les informations de L'Équipe, mais également l’édition 2030. Une nouvelle quelque peu surprenante.
Ligue 1+ avait fait une offre
Il y a quelques semaines, L’Équipe avait déjà publié un article parlant de l’achat des droits de diffusion de la Coupe du monde, mais c’est alors Ligue 1+ qui était annoncé comme le favori pour les obtenir. La plateforme de diffusion du championnat de France avait même envoyé une offre d’environ 20M€ à la FIFA, mais cela n’a finalement pas abouti. Une décision finale qui pourrait bien avoir de très lourdes répercussions.
Nicolas de Tavernost veut démissionner, notamment à cause de Nasser Al-Khelaïfi
Pour Nicolas de Tavernost, président de LFP Media, cette décision passe très mal. D’après les informations de L’Équipe, ce dernier aurait affirmé lors d’un conseil d’administration de la LFP vouloir quitter son poste, ce que le quotidien sportif qualifie de « nouvelle bombe au sein du football français ». L’ancien président de M6 reprocherait notamment à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et PDG de beIN Media Group, maison mère de beIN SPORTS, de ne pas jouer le jeu et d’aller dans le sens contraire de Ligue 1+. Il souhaiterait donc s’en aller au plus vite et attendrait maintenant que la LFP lui trouve un successeur. Affaire à suivre…