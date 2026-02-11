Il réclame son départ à cause de Nasser Al-Khelaïfi, «c'est une nouvelle bombe au sein du football français»

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à la tête du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi est un personnage important du football français. Le dirigeant parisien essaie d’aider la Ligue 1, mais dernièrement une de ses décisions pourrait bien avoir l’effet contraire. L’homme d’affaires qatari pourrait d’ailleurs causer un gros départ dans le paysage footbalistique français. Explications.

Pour suivre la Coupe du monde 2026, les téléspectateurs français auront plusieurs choix. Tout d’abord, ils pourront regarder 54 matchs en clair sur les antennes de M6. Une autre solution existe, mais elle est cette fois payante. Ce mercredi, beIN SPORTS a acquis l’ensemble des droits de diffusion de la prochaine CDM, selon les informations de L'Équipe, mais également l’édition 2030. Une nouvelle quelque peu surprenante.

beIN SPORTS diffusera l'intégralité des matches de la Coupe du Monde 2026



beIN SPORTS diffusera donc les 104 matches du Mondial 2026 et très probablement l'intégralité… pic.twitter.com/ZBs79Fzoxz — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2026

Ligue 1+ avait fait une offre Il y a quelques semaines, L’Équipe avait déjà publié un article parlant de l’achat des droits de diffusion de la Coupe du monde, mais c’est alors Ligue 1+ qui était annoncé comme le favori pour les obtenir. La plateforme de diffusion du championnat de France avait même envoyé une offre d’environ 20M€ à la FIFA, mais cela n’a finalement pas abouti. Une décision finale qui pourrait bien avoir de très lourdes répercussions.