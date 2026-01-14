RMC : Jérôme Rothen fait ses adieux en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très touché par le décès de Rolland Courbis, Jérôme Rothen a fait ses adieux à l'ancien entraîneur de l'OM en direct dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. L'ex-joueur du PSG, très ému, a remercié Rolland Courbis pour ses précieux conseils à la radio.

Consultant sur RMC depuis plusieurs années, Jérôme Rothen a donc côtoyé Rolland Courbis. Et comme tous ses collègues, il était très affecté d'apprendre le décès de l'ancien entraîneur de l'OM lundi. C'est ainsi qu'à l'antenne, Jérôme Rothen a rendu un vibrant hommage à Rolland Courbis qui lui avait donné de précieux conseils dans sa carrière de consultants.

Rothen fait ses adieux à Courbis « C’est le cas de tous les gens qui l’on côtoyé. Cela fait une trentaine d’années qu’on se côtoie. Mais c’est sûr que c’est compliqué… Dire que je suis triste, oui, j’étais sous terre ce matin (lundi, NDLR), parce qu’on n’est jamais préparés à perdre quelqu’un qui a énormément compté dans votre vie, et c’est le cas de Rolland. J’ai joué contre ses équipes plusieurs fois, on s’était même chopés par voie de presse à l’époque. Quand il est devenu consultant, il a toujours été bienveillant, parce que j’avais un style qu’il aimait bien, donc ça m’a évité certaines critiques », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.