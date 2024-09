PSG : Riolo réclame un joueur à Luis Enrique

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Luis Enrique semble vouloir faire confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain. Une décision qui n’arrange pas Fabian Ruiz, qui pensait pourtant pouvoir bénéficier de davantage de temps de jeu, lui qui sort d’un très bon Euro. Daniel Riolo abonde dans ce sens, puisqu’il espère que le coach parisien fera de l’ancien joueur de Naples un titulaire indiscutable du club de la capitale prochainement.

Lors du dernier Euro, l’équipe d’Espagne a fait forte impression. La Roja s’est imposée en étant la formation la plus agréable à voir jouer. Certains joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à l’image de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du PSG a brillé, mais cela est un peu plus compliqué pour lui à Paris.

Daniel Riolo se pose des questions sur Fabian Ruiz

Au PSG, Fabian Ruiz n’a pas le même statut qu’avec l’Espagne. Le milieu de terrain n’est pas titulaire, du moins depuis le début de saison. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a déclaré commencer à s’impatienter au sujet du Parisien. « Sur le début de saison, j’ai bien entendu les explications, je ne vais pas dire les excuses, concernant Fabian Ruiz. On lui a laissé plus de temps, il a fait un bel Euro, il avait besoin de se remettre, un peu de vie privée à régler. Mais j’ai l’impression que c’est un peu comme s’il n’avait pas démarré la saison. Je veux bien entre 1, 2, 3 matchs, mais là on va être mi-septembre, ça va être les grands débuts de Fabian Ruiz contre Brest. Sera-t-il titulaire ? »

« Il doit être titulaire indiscutable »

Selon Daniel Riolo, Fabian Ruiz devrait avoir le même rôle au PSG qu’en équipe d’Espagne, à savoir titulaire indiscutable. « Avec Zaïre-Emery et Vitinha blessés, ça va lui laisser une place. Mais j’ai envie de dire qu’on ne devrait pas se poser cette question là. Sa deuxième partie de saison l’a installé comme titulaire dans cette équipe, il n’a pas toujours été dingo, mais ça a été mieux que ce qu’on avait vu. Il fait un Euro fantastique, on a vu un joueur formidable. Non seulement il doit être titulaire indiscutable, mais plus que ça. Il doit devenir un taulier. Il doit prendre le pouvoir au milieu. »