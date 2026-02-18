Polémique avec Daniel Riolo : Cyril Hanouna balance, «c'est insupportable»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis mardi soir, Daniel Riolo est critiqué pour ses propos tenus après la victoire du Real Madrid face au Benfica Lisbonne (0-1) en Ligue des champions et les accusations de racisme de Vinicius Jr envers Gianluca Prestianni. Une polémique sur laquelle s’est exprimé Cyril Hanouna ce mercredi dans son émission.

En déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne mardi soir, dans le cadre des barrages aller de la Ligue des champions, la victoire du Real Madrid (0-1) a été entachée par un incident raciste impliquant Vinicius Jr. L’international brésilien a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir traité de « singe », après avoir inscrit le seul but de cette rencontre et sa célébration au poteau de corner.

«Peut-être que Mbappé non plus il ne va pas le croire ?» : Ça chauffe pour Daniel Riolo, Walid Acherchour l'interpelle ! https://t.co/gWnmM2tdyk — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre » À l’image de José Mourinho, Daniel Riolo est critiqué pour ses propos tenus sur cette affaire. Dans l’After Foot, l’éditorialiste de RMC a exprimé des doutes sur la véracité des accusations de Vinicius Jr. « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps », a-t-il déclaré. « Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. » À l’antenne, Gilbert Brisbois et Edgar Groleau lui ont signalé que cela n’était pas important et ne justifiait en rien que Vinicius Jr soit victime de racisme et qu'il n'était pas le seul. « Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre », a ajouté Daniel Riolo.

Hanouna prend la défense de Riolo Dans son émission Tout Beau Tout Neuf sur W9, Cyril Hanouna s’est exprimé sur cette affaire, prenant la défense de Daniel Riolo : « C'est insupportable. Vraiment... Les mecs ont coupé la vidéo... Il donne son avis sur un joueur et il a bien dit après que s'il y avait eu une insulte, il ne faut plus jamais qu'il joue. Les mecs font des montages et les mettent sur les réseaux. C'est insupportable. Et il y a des pseudo-journalistes qui reprennent et font le buzz là-dessus. C'est insupportable. Il faut vraiment que des choses soient mises en place parce qu'ils ne peuvent pas faire leur métier. »