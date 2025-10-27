Pierre Ménès : Le chèque de 60M€ qui choque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents jeunes et prometteurs capables de performer sur la durée, le PSG avait donc décidé de miser gros sur Illia Zabarnyi cet été avec un chèque de plus de 60M€. Pierre Ménès se montre pour l'instant très critique sur les performances du défenseur central ukrainien, et s'avoue choqué par le prix.

Le PSG n'a pas hésité à se craquer durant le mercato estival pour faire venir Illia Zabarnyi (23 ans) en provenance de Bournemouth. Il aura fallu un chèque d'un peu plus de 60M€ (63M€, hors bonus) pour convaincre le club anglais de lâcher le robuste défenseur central ukrainien, mais ce dernier peine pour le moment à trouver son rythme de croisière avec le PSG.

« Ce que je critique, c’est surtout le prix de Zabarnyi » D'ailleurs, dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'avoue choqué du rendement de Zabarnyi par rapport à son prix d'achat : « Le match de Leverkusen, il provoque deux penalties et se fait expulser parce qu’il ne sait pas défendre d’homme à homme, ce qui est quand même un problème à la fois pour un défenseur central, et surtout pour un défenseur central de 60M€. Moi ce que je critique, c’est surtout le prix de Zabarnyi », explique-t-il.