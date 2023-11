Nouveau rebondissement dans le clash de Thierry Henry !

Jean de Teyssière

Lors de la dernière journée de Ligue 1, qui s'est déroulée avant la trêve, seulement douze buts ont été marqués, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les personnalités du football français et notamment le sélectionneur des espoirs, Thierry Henry. Il avait alors estimé qu'il y avait un manque de spectacle, avant de se faire sèchement recadrer par l'entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian. Mais depuis, les deux hommes se sont appelés et l'histoire semble être réglée.

Lors du rassemblement de l'équipe de France espoirs, le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry avait pointé le manque de spectacle de la Ligue 1 : « Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d’avant. Mais ce n’est pas forcément les buts le problème, c’est qu’hier (lors de Lens-OM), il n’y a pas eu de tirs cadrés, a relevé Henry. En fait, il n’y a pas eu d’actions, pas de tirs cadrés. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts (9e attaque du championnat). Est-ce que cela vous surprend ? C’est là, c’est devant vous. »

Der Zakarian clashe Thierry Henry...

Michel Der Zakarian avait ensuite réagi aux propos du champion du monde 1998 et l'avait sèchement recadré : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0, mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo. »

...qui l'appelle !