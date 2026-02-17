Zidane recalé par un buteur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était encore un joueur du Real Madrid, Zinedine Zidane avait essayé de convaincre un attaquant de l’équipe de France de le rejoindre dans la capitale espagnole. Une proposition que le principal intéressé avait finalement décidé de refuser, même si cela lui a « fait mal au cœur ».

S’il avait bien évidemment son mot à dire sur le recrutement lorsqu’il était l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a aussi essayé de jouer de son influence lorsqu’il était encore un joueur de la Casa Blanca. En ce sens, en 2002, le Ballon d’Or 1998 avait essayé d’attirer un de ses coéquipiers en équipe de France : Djibril Cissé.

«J’ai pété les plombs», les paparazzis ont fait craquer un champion du monde français ! https://t.co/9pFOORrT6x — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

Quand Zidane a essayé de recruter Cissé au Real Madrid À ce moment-là, le natif d’Arles évoluait encore à l’AJ Auxerre et venait de finir co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Pedro Miguel Pauleta (22). À l’été 2002, Djibril Cissé était appelé en équipe de France afin de participer à la Coupe du monde en Corée du Sud au Japon, sa première grande compétition internationale avec les Bleus. Et un certain Zinedine Zidane était alors venu dans sa chambre afin de le convaincre de le rejoindre au Real Madrid, mais le principal intéressé avait déjà donné sa parole à un autre club.