Une star va signer : Le boss du PSG va craquer, la folie en vue ?

Avec le départ de Kylian Mbappé en 2024, le PSG a mis fin par la même occasion aux folies salariales pour les stars. Désormais, au sein du club de la capitale, un salary cap est mis en place pour réguler tout ça. Une politique à laquelle le PSG veut s’en tenir comme l’avait expliqué Nasser Al-Khelaïfi, mais voilà qu’une star pourrait mettre à mal tout ça.

Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG, le sera-t-il encore longtemps ? Le Français est sous contrat jusqu’en 2028, mais pour le moment, aucun accord n’a pu être trouvé pour une prolongation. Et pour cause… Ça bloquerait notamment pour ce qui est du futur salaire de Dembélé, qui aimerait forcément être augmenté après son Ballon d’Or.

« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs » Le fait est qu’au PSG, on en a fini avec les salaires de folie. Nasser Al-Khelaïfi avait ainsi été très clair concernant le cas d’Ousmane Dembélé, expliquant : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».