Une star au PSG : «C'est quasi fait», l'aveu en pleine interview !

Dani Alves n'est resté que deux saisons au PSG entre 2017 et 2019. Toutefois, son histoire parisienne aurait pu avoir lieu plus tôt dans la ville lumière. C'est du moins la révélation de Daniel Riolo dans Ici Paris. Lors de son interview avec Pia Clemens, la figure de proue de l'After Foot s'est brièvement attardé sur le cas Alves.

A l'été 2017, Dani Alves lançait le mercato des stars du PSG. Le Brésilien qui avait brillé par le passé à la Juventus et surtout au FC Barcelone où il a, de par ses performances, pris part à la discussion des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le latéral droit a finalement été rejoint par Neymar et Kylian Mbappé cet été-là au Paris Saint-Germain.

«Le truc est quasi fait» Et pourtant, la venue de Dani Alves aurait dû prendre forme bien avant au Paris Saint-Germain si l'on se fie aux informations récoltées par Daniel Riolo. « J'avais été chauffé une première fois quand Dani Alves doit venir au PSG. Le truc est quasi fait. Mais parfois, le mec peut être dans l'ascenseur pour aller dans le bureau, reçoit un message, et ça peut capoter ».