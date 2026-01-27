Un joueur de l’OM à Paris : La signature imminente qui relance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir enregistré les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille devrait voir partir l’un de ses joueurs, courtisé du côté de Paris… Mais c’est finalement vers l’étranger que ce protégé de Roberto De Zerbi devrait rebondir, changeant les plans des dirigeants de la capitale…

Encore une fois, l’Olympique de Marseille est actif sur le marché des transferts. La semaine dernière, le club phocéen a enregistré ses deux premiers renforts en s’attachant les services de Quinten Timber, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 4,5M€ et Ethan Nwaneri, prêté quant à lui par Arsenal jusqu’à l’issue de la saison. Des dossiers bouclés quelques jours après la vente de Robinio Vaz à l’AS Rome pour 25M€. Désormais, une autre opération est imminente…

Le joueur de l’OM va aller ailleurs… Actif dans le sens des arrivées, l’OM l’est également avec les sorties. En manque de temps de jeu dans la cité phocéenne, Neal Maupay est à la recherche d’un nouveau club et plusieurs options s’offraient à lui, dont un départ vers la capitale ! En effet, le Paris FC avait coché le nom de l’attaquant pour l'aider dans sa lutte pour le maintien, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, c’est un autre club qui est en passe de rafler la mise : le FC Séville.