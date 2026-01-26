Un «joueur de classe mondiale» a signé : C’est la folie à l’OL !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL a décidé d’être actif sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Le club rhodanien s’est donc activé sur quelques dossiers sur le marché des transferts en janvier. Et dans cette optique, les dirigeants lyonnais ont réussi à attirer un joueur « de classe mondiale » pour la seconde partie de saison.

L’OL a décidé de ne pas se montrer discret sur le mercato cet hiver. Doté d’un effectif limité en début de saison, le club rhodanien entend bien se renforcer pour la seconde partie de l’exercice 2025-2026. Les dirigeants lyonnais ont ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont circulé chez les Gones en janvier.

L'OL s'active sur le mercato hivernal Et jusqu’à présent, l’OL a réussi à boucler deux arrivées. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont enregistré le transfert de Noah Nartey et le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Le Brésilien a d’ailleurs frappé fort d’entrée chez les Lyonnais. Comme le rapporte AS, l’attaquant de 19 ans a imposé sa loi en seulement trois matchs et est devenu le leader incontesté de l’équipe. Presque toutes les offensives passent par l’international auriverde. Les grandes attentes suscitées par son transfert ont été comblées à l’OL. Endrick s’est montré décisif à 5 reprises en 3 rencontres (4 buts et 1 passe décisive).