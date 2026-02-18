Un international français viré par l’OM : «J’étais devenu une cible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans son histoire, l’OM a vu passer dans ses rangs un certain nombre de joueurs ayant porté le maillot de l’équipe de France, et ce fut notamment le cas de ce milieu de terrain qui n’aura évolué qu’une seule saison du côté du stade Vélodrome. Et il garde d’ailleurs un très mauvais souvenir de la façon dont son histoire avec l’OM s’est terminée…

Bien avant les remous actuels de l’OM qui doit faire face à une énième crise en interne, le club phocéen avait accueilli dans ses rangs un élément particulièrement expérimenté à l’été 2005. Un milieu de terrain qui avait déjà porté à plusieurs reprises (12 sélections) le maillot de l’équipe de France, et qui débarquait tout droit de l’Inter Milan pour stabiliser l’entrejeu de l’OM. Ce joueur était Sabri Lamouchi.

« L’OM m’avait promis une prolongation… » L’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’AJ Auxerre s’était engagé pour une saison avec l’OM, et en dépit de ses performances plutôt convaincantes, Sabri Lamouchi s’est retrouvé poussé au départ comme il l’a raconté en novembre 2021 dans les colonnes de L’EQUIPE : « Cette époque était compliquée. Marseille m'avait promis une prolongation, une augmentation, une reconversion et rien ne venait... En plus, on avait changé de coach (Albert Émon à la place de Fernandez) et des choses en interne ne me plaisaient pas. À la suite des compliments extraordinaires de Robert Louis-Dreyfus qui avait dit de moi que j'étais « un patron, une personne intelligente qui devait rester dans le club », j'étais devenu une cible... », confie Lamouchi, qui a donc quitté l’OM en 2006 pour aller terminer sa carrière au Qatar.