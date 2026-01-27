Un contrat «à vie» pour Luis Enrique ? Le PSG obligé de réagir après les révélations de la presse espagnole !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. S'il est sous contrat jusqu’en 2027, le sera-t-il encore jusqu’à cette date ? Dans la presse, l’avenir du technicien espagnol fait l’objet de nombreuses rumeurs, que ce soit en ce qui concerne un départ ou bien une prolongation. Il avait même été question d’un contrat « à vie » au PSG pour Luis Enrique. Cela sera-t-il le cas ?

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique pour occuper le banc de touche. Un choix rapidement décrié. L’Espagnol a été critiqué, mais il a ensuite fait taire ses détracteurs de la plus belle des manières : en remportant la Ligue des Champions. A Paris, on n’a en revanche jamais douté de Luis Enrique et c’est ainsi qu’il y a quasiment un an maintenant, l’entraîneur du PSG prolongeait, paraphant un nouveau bail jusqu’en 2027.

Luis Enrique va prolonger au PSG ? Et voilà qu’entre le PSG et Luis Enrique, l’histoire pourrait bien durer encore un peu plus longtemps. En effet, à Paris, on est plus satisfait que jamais avec l’entraîneur espagnol. Aujourd’hui, il est considéré par le club de la capitale comme « le meilleur du monde » et c’est ainsi que selon les informations du Parisien, le PSG aurait entamé les premières manoeuvres pour offrir déjà un nouveau contrat à l’ancien sélectionneur de l’Espagne.