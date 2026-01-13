Un attaquant mis à la porte : La décision choc de l’OM !

Axel Cornic

Tout le monde attendait de voir ce qu’allait faire l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal et sauf surprise, ça devrait commencer par un départ. Après seulement quelques mois en équipe première, Robinio Vaz devrait faire ses valises pour poursuivre sa carrière en Serie A, avec un transfert à 25M€ vers l’AS Roma.

C’est le gros dossier du moment du côté de Marseille. Surprise de cette première partie de saison avec notamment quatre buts en Ligue 1, Robinio Vaz ne devrait plus être un joueur de l’OM. L’attaquant de 18 ans serait en effet sur le point de quitter le club, pour se lancer dans une nouvelle aventure avec l’AS Roma.

Jackpot pour l’OM ? Certains n’ont pas hésité à critiquer les dirigeants, leur reprochant de laisser filer aussi facilement l’un des grands espoirs de l’OM. Il ne faut pourtant pas oublier que le club phocéen devrait récupérer près de 25M€ bonus compris, ce qui représente une excellente plus-value pour un joueur acheté 200.000€ au FC Sochaux, en août 2024.