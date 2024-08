Transferts - PSG : Gros échec à 60M€, un remplaçant est trouvé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de recruter un défenseur central cet été, le PSG a rapidement fait de Leny Yoro sa priorité. Mais finalement, le prodige du LOSC s’est engagé en faveur de Manchester United, repoussant également les avances du Real Madrid. Si Willian Pacho devrait prochainement signer à Paris, les Rouge et Bleu auraient également trouvé une alternative à Yoro.

De quoi sera fait la fin du mercato estival du PSG ? Si pour le moment, le club de la capitale n’a bouclé que deux arrivées avec Matvey Safonov et João Neves, une troisième recrue est attendue de manière imminente à Paris. En effet, le club parisien cherchait absolument à se renforcer en défense cet été. Et le PSG est arrivé à ses fins puisque l’Équatorien Willian Pacho va s’engager pour les cinq prochaines saisons chez les Rouge et Bleu. Un transfert qui va coûter 45M€ (bonus compris).

Le PSG et le Real Madrid plombés pour Leny Yoro

Mais initialement, la grande priorité du PSG pour ce poste de défenseur central se nommait bel et bien Leny Yoro. Le crack né en 2005 était également convoité par le Real Madrid, mais a finalement décidé de rejoindre Manchester United, qui a déboursé 68M€ pour le recruter. Forcément, cela sonne comme un coup dur pour Paris, qui devrait néanmoins, en plus de Willian Pacho, recruter un défenseur supplémentaire cet été.

Josh Acheampong, la solution idéale pour les deux clubs ?

Le PSG est à la recherche d’un joueur polyvalent, mais vise également un profil jeune et prometteur. Ce jeudi, The Independent révèle que le club de la capitale fait partie au même titre que le Real Madrid, des clubs intéressés par l’arrivée de Josh Acheampong. Âgé de 18 ans, le jeune Anglais évolue au sein du centre de formation de Chelsea. Le média précise ainsi que Josh Acheampong est perçu comme une belle alternative à Leny Yoro pour le PSG, mais également pour le club espagnol. Affaire à suivre...