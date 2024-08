Transferts : Le Real Madrid évite une catastrophe avec Mbappé

Pierrick Levallet

Le mercato se termine ce vendredi soir, et le Real Madrid a sans réalisé le plus joli coup. Plutôt discret avec seulement deux arrivées, le club madrilène a malgré tout signé libre Kylian Mbappé. Le transfert a été officialisé en juin. Les Merengue ont d’ailleurs voulu boucler ce dossier rapidement pour éviter une catastrophe.

Le mercato estival 2024 aura marqué la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Après sept ans de bons et loyaux services, le capitaine de l’équipe de France a décidé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Le natif de Bondy a alors refusé de prolonger son contrat et s’est finalement engagé au Real Madrid cet été.

Vinicius Jr : Le Real Madrid tire la sonnette d'alarme ! https://t.co/dm8lDW7EcR pic.twitter.com/4pWEx8A12X — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Le Real Madrid a évité un fiasco avec Mbappé

Le club madrilène a d’ailleurs bouclé ce dossier rapidement. Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé en juin, avant l’Euro 2024. Et Relevo a indiqué que les Merengue souhaitaient clore ce feuilleton rapidement afin d’éviter une nouvelle catastrophe. Les dirigeants madrilènes craignaient notamment que la star de 25 ans ne retourne sa veste au dernier moment.

Mbappé galère déjà sous les ordres d'Ancelotti

Finalement, Kylian Mbappé a bien rejoint le Real Madrid. Mais ses débuts sont plutôt mitigés. L’international français peine à se montrer efficace sous les ordres de Carlo Ancelotti pour le moment. Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 saura retrouver son véritable niveau une fois qu’il sera pleinement adapté à sa nouvelle équipe.