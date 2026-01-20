Transfert avec Mbappé : La blague à la télévision !

Le Real Madrid a changé de coach à son retour d'Arabie saoudite après une défaite en finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone (2-3). Xabi Alonso a pris la porte, remplacé en lieu et place par Alvaro Arbeloa. Toutefois, à la Casa Blanca, on viserait un gros poisson pour le poste d'entraîneur avec Jürgen Klopp qui a témoigné d'une approche subtile d'une journaliste en Allemagne.
Kylian Mbappé a déjà connu trois entraîneurs en l'espace d'un an et demi au Real Madrid. Carlo Ancelotti s'en est allé entraîner la sélection brésilienne au terme de la première saison du Soulier d'or européen. Xabi Alonso l'a remplacé avant d'être démis de ses fonctions en début de semaine dernière. A l'instant T, c'est sous les ordres d'Alvaro Arbeloa que le capitaine de l'équipe de France évolue à la Casa Blanca.
Une journaliste tente de piéger Klopp avec le Real Madrid
Mais pour combien de temps ? La presse étrangère s'accorde à dire que le président Florentino Pérez serait en quête d'un nom plus ronflant pour prendre place sur le banc de touche du Real Madrid. L'option Jürgen Klopp, seulement directeur du football mondial chez Red Bull depuis son départ de Liverpool en 2024, semble être à l'étude de l'autre côté des Pyrénées. Présent à Berlin la semaine dernière dans le cadre du NBA Game opposant les Memphis Grizzlies à l'Orlando Magic le 15 janvier (111-118), Jürgen Klopp a été interrogé par ESPN.
«Vous savez, ils aiment beaucoup le basket au Real Madrid aussi»
La journaliste du média a notamment fait une allusion à la présence d'une équipe professionnelle de basket au Real Madrid. « Vous savez, ils aiment beaucoup le basket au Real Madrid aussi ». Un moyen subtil de le faire éventuellement parler sur le Real Madrid alors que son nom refait occasionnellement surface dans la presse pour entraîner Kylian Mbappé à l'avenir. « (Rires) Haha, oui c'est très bien. Peut-être que certains d'entre eux ont aussi regardé le match ».