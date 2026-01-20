Transfert au PSG : Le crash annoncé à la télé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dro Fernandez au PSG pour 6M€ ? C'est le dossier chaud de ce mercato hivernal au Paris Saint-Germain. Le joueur du FC Barcelone formé à la Masia est attendu à Paris par Luis Enrique qui partage d'ailleurs le même agent que lui. Mais un problème que n'a pas rencontré Désiré Doué pourrait lui compliquer la tâche d'après Bruno Cheyrou.

En août 2024, une jeune pépite de 19 ans tout juste médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris débarquait au PSG du Stade Rennais contre un chèque de 50M€ environ. Après quelques semaines d'adaptation à la méthodologie et à la philosophie de Luis Enrique, Désiré Doué s'est mué comme étant un incontournable du Paris Saint-Germain dans les grandes soirées européennes. Devenant même le MVP de la finale de Ligue des champions contre l'Inter avec un doublé et une passe décisive à la clé (5-0).

«Ce sera peut-être sa limite» La jeunesse de Désiré Doué, grâce à son côté athlétique ne l'a pas empêché de briller sous Luis Enrique et dans le championnat de France. Ce qui pourrait faire défaut à Dro Fernandez, jeune milieu offensif de 18 ans qui devrait arriver du FC Barcelone contre un chèque de 6M€, soit le montant de sa clause libératoire. « Dro Fernandez ? En France, ce n'est pas comme en Espagne, il faut un peu plus de vitesse et de puissance pour pouvoir exister. Ce sera peut-être sa limite ». a confié Bruno Cheyrou dans un premier temps sur le plateau du Canal Football Club dimanche.