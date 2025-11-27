Transfert au PSG : La signature qui a chamboulé sa vie !

Devenue une légende du PSG, Marquinhos totalise désormais 500 matchs avec le club de la capitale. Un très belle histoire qui avait débuté à l’été 2013. A l’époque, la formation parisienne avait décidé de recruter le Brésilien en provenance de l’AS Rome. Un transfert qui a changé la vie de Marquinhos comme l’a raconté sa femme, Carol Cabrino.
12 ans et 500 matchs plus tard, Marquinhos est toujours un joueur du PSG. Face à Tottenham ce mercredi soir, le Brésilien a un peu plus écrit l’histoire du club de la capitale en franchissant cette barre incroyable. Pour le défenseur central, tout avait débuté en 2013 au PSG avec son transfert en provenance de l’AS Rome. C’est là que tout a basculé pour Marquinhos.
« Ce transfert au PSG a changé sa vie »
Interrogée par Le Parisien, Carol Cabrino, femme de Marquinhos, est donc revenue sur la carrière du Brésilien avec le PSG suite à son 500ème match. Revenant notamment sur la signature avec le club de la capitale en 2013, elle a expliqué : « Le jour où il a signé au PSG ? Il était tellement jeune, avec ses bagues dentaires, on aurait dit un adolescent ! Ce transfert au PSG a changé sa vie. Ses débuts ont été compliqués car il n’était pas titulaire. Mais il a travaillé dur pour avoir cette place ».
Une fin de carrière au PSG ?
Entre le PSG et Marquinhos, l’histoire dure donc depuis 2013. Et elle pourrait durer encore un moment. En effet, le Brésilien ne dirait pas non pour terminer sa carrière à Paris. « Est-ce que je veux terminer ma carrière à Paris ? Franchement, je ne dis pas non. On sait qu’il faut être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de ta carrière parce que si tu es au PSG, tu dois être bon, la concurrence est là, il y a des jeunes qui arrivent et poussent. Toi, tu dois continuer être à bon. Je veux jouer encore longtemps. Je vais tout donner pour ces couleurs. J’ai 31 ans, j’ai accompli plusieurs objectifs ici, je n'ai pas envie d’aller en chercher ailleurs tant que je me sens bien, aimé », a notamment confié Marquinhos pour RMC.