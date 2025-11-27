Transfert au PSG : La signature qui a chamboulé sa vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenue une légende du PSG, Marquinhos totalise désormais 500 matchs avec le club de la capitale. Un très belle histoire qui avait débuté à l’été 2013. A l’époque, la formation parisienne avait décidé de recruter le Brésilien en provenance de l’AS Rome. Un transfert qui a changé la vie de Marquinhos comme l’a raconté sa femme, Carol Cabrino.

12 ans et 500 matchs plus tard, Marquinhos est toujours un joueur du PSG. Face à Tottenham ce mercredi soir, le Brésilien a un peu plus écrit l’histoire du club de la capitale en franchissant cette barre incroyable. Pour le défenseur central, tout avait débuté en 2013 au PSG avec son transfert en provenance de l’AS Rome. C’est là que tout a basculé pour Marquinhos.

« Ce transfert au PSG a changé sa vie » Interrogée par Le Parisien, Carol Cabrino, femme de Marquinhos, est donc revenue sur la carrière du Brésilien avec le PSG suite à son 500ème match. Revenant notamment sur la signature avec le club de la capitale en 2013, elle a expliqué : « Le jour où il a signé au PSG ? Il était tellement jeune, avec ses bagues dentaires, on aurait dit un adolescent ! Ce transfert au PSG a changé sa vie. Ses débuts ont été compliqués car il n’était pas titulaire. Mais il a travaillé dur pour avoir cette place ».