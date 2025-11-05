Transfert à l'OM : Le sacrifice à 1M€ révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait la rivalité qui existe depuis des années entre Bordeaux et l'OM, ça n'a pas empêché Souleymane Diawara de passer d'un club à un autre. Ainsi, en 2009, à peine sacré champion de France avec les Girondins, le Sénégalais pose ses valises sur la Canebière. Un transfert qu'il ne regrette absolument pas alors que Diawara avait pourtant dû faire un gros sacrifice financier pour rejoindre l'OM.

Défenseur central des Girondins de Bordeaux de 2007 à 2009, Souleymane Diawara a ensuite poursuivi sa carrière à l'OM. Transféré sur la Canebière, le Sénégalais y a connu de très belles années. Pas de quoi donc regretter son choix de carrière. Diawara a d'ailleurs fini par s'y retrouver financièrement à Marseille, alors que ça aurait pu se passer différemment...

« Le président Triaud ne voulait pas que je parte » Souleymane Diawara à l'OM, ce transfert a été une question d'argent. Pour Kampo, l'ancien Olympien a révélé les coulisses de son départ de Bordeaux, expliquant alors : « Le président Triaud ne voulait pas que je parte. A l’époque, j’étais à 100 000€, il m’a dit qu’on allait m’augmenter de 20 000€ avec Chamakh. Entre temps, j’apprends que Diarra et Gourcuff, eux c’est le double. Soit tu doubles tout le monde soit tu doubles personne ».