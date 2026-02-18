Transfert à l'OM : «J'ai plus récléchi», une discussion avec Zidane a tout fait basculer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais défendu les couleurs de l'OM, que ce soit comme joueur et maintenant comme entraîneur. Cela ne l'empêche toutefois pas d'avoir un lien très particulier avec le club phocéen. Ne voulant que le bien de l'OM, Zidane n'avait d'ailleurs pas hésité à se muer en VRP de luxe pour convaincre un joueur de rejoindre la Canebière.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant. Lors de la saison 2001-2002, Alberto Rivera évolue pendant quelques mois à l'OM, prêté alors par le Real Madrid. L'Espagnol avait disputé 15 matchs avec le club phocéen pour un total de 3 buts. Rivera n'aura donc pas laissé une énorme trace du côté de Marseille, mais de son côté, cette aventure l'aura marqué, surtout parce qu'elle avait été rendue possible par un certain... Zinedine Zidane.

« En discutant avec Zinedine Zidane, il me dit que c’est un bon club » En effet, Alberto Rivera a évolué avec le maillot de l'OM, c'est grâce à Zinedine Zidane. Il y a quelques mois de cela, pour Casa Football Project, l'ancien du Real Madrid avait tout expliqué, faisant alors savoir : « J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En discutant avec Zinedine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors, je n’ai plus réfléchi. J’ai compris qu’il avait également parlé de moi en bien du côté de Marseille et ensuite tout s’est fait très rapidement ».