Transfert à 100M€ : Le PSG reçoit une réponse cash sur le mercato !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le PSG a radicalement changé sa manière de recruter. Le club de la capitale se concentre désormais plus sur la jeunesse que sur l’accumulation de stars. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs coché le nom d’un nouveau crack sur leur liste. Les Rouge-et-Bleu auraient toutefois reçu une réponse très clair pour un éventuel transfert.

Le PSG a changé sa façon de recruter il y a quelques temps maintenant. Avec les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le club de la capitale a arrête de miser sur les stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse et les besoins de l’équipe. Et cette stratégie a été payante, puisqu’elle a permis aux Rouge-et-Bleu de remporter leur première Ligue des champions la saison dernière. La direction parisienne entend donc poursuivre dans cette voie sur le mercato.

Le PSG s'attaque à un nouveau crack sur le mercato Le PSG aurait d’ailleurs coché le nom d’un nouveau crack sur sa liste : Yan Diomandé. L’international ivoirien impressionne avec le RB Leipzig en Bundesliga (7 buts et 6 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues). L’ailier gauche de 19 ans aurait ainsi tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. D'autres équipes seraient également intéressées par les services de Yan Diomandé sur le marché des transferts. Le club allemand se serait toutefois montré très clair concernant une éventuelle vente de sa pépite.