Succession de Mbappé : Une star du PSG dévoile la solution

Ce vendredi soir, face au Havre, le PSG s’est largement imposé (1-4). La première sans Kylian Mbappé a donc été réussi pour les hommes de Luis Enrique, mais maintenant, il va falloir réitérer cela sur la durée. Comment faire oublier le joueur du Real Madrid ? Alors que pour le moment, aucune recrue offensive n’est à signer au PSG, Ousmane Dembélé a la solution.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et de s’engager au Real Madrid. Un énorme coup dur pour le club de la capitale, qui a perdu là un homme capable de mettre plus de 40 buts sur une saison. Le remplacer ne sera clairement pas facile et pour le moment, Luis Enrique n’a vu aucun joueur rejoindre son effectif pour faire oublier Mbappé. Et pour ne rien arranger, Gonçalo Ramos s’est blessé ce vendredi soir et les échos sont loin d’être les meilleurs pour le club de la capitale. Néanmoins, tout cela n’a toutefois pas empêcher le PSG de s’imposer (1-4) ce vendredi au Havre.

« Tous les attaquants devront faire un peu plus »

Buteur lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé s’est confié à l’issue de la victoire du PSG sur la succession de Kylian Mbappé. Au micro de DAZN, la star du club de la capitale a alors fait savoir : « Ça va être important de marquer des buts, parce qu'on a perdu un joueur qui en marquait beaucoup. Tous les attaquants devront faire un peu plus ».

« Je ne marque pas beaucoup de la tête »

A propos de son but face au Havre, Ousmane Dembélé a également confié : « Je ne marque pas beaucoup de la tête mais le centre de Joao (Neves) est parfait. Physiquement, je suis encore un peu juste, c'est mon deuxième match. Mon entrée ? J'ai perdu 4 ou 5 de mes premiers ballons, mais je savais qu'on aurait encore des occasions, je me suis remis dedans ».