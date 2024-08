Mercato - PSG : Un gros projet à 60M€ est dévoilé en Angleterre !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne compterait plus sur Manuel Ugarte. Le milieu de terrain du PSG aimerait pour sa part être transféré à Manchester United. Ugarte n’a pas été retenu pour le premier match de la saison de championnat du club parisien. Mais les Red Devils ne lâcheraient pas l’affaire malgré l’absence de tout terrain d’entente entre les parties concernées. D’autres dossiers sont diamétralement à l’étude à Old Trafford. Explications.

Manuel Ugarte (23 ans) n’est plus le bienvenu au PSG. En attestent les informations circulant dans la presse ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de sa recrue estivale achetée 60M€ en 2023 au Sporting Lisbonne. Le comité directeur de Manchester United serait prêt à accueillir Ugarte, mais pas à n’importe quel prix. The Daily Telegraph a dévoilé cette semaine que United refuserait de s’aligner sur les 60M€ réclamés par le PSG et devrait inévitablement renflouer ses caisses par le biais d’une ou de ventes.

Entre Manuel Ugarte et Manchester United, ce n’est pas terminé !

Selon les informations communiquées par Sky Deutschland, le deal Manuel Ugarte serait toujours bel et bien d’actualité malgré les diverses complications rencontrées par les Red Devils au sujet du montant de l’opération. Cependant, si jamais le transfert venait à ne pas se réaliser, les Red Devils exploreraient d’autres options sur le marché des transferts à l’instant T afin de disposer de suffisamment d’alternatives pour mettre la main sur un renfort au milieu de terrain. Manuel Ugarte resterait la priorité absolue du club anglais, mais pas la seule piste.

La rumeur Frenkie de Jong ne va pas se concrétiser

Pour ce qui est de la rumeur Frenkie de Jong, Sky Deutschland annonce que Manchester United n’aurait nullement l’intention d’avancer sur son recrutement d’ici la date butoir du mercato estival, programmée pour le 30 août prochain. L’international uruguayen de 23 ans aurait à coeur de plier bagage selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien a confié sur X que Manuel Ugarte aurait clairement réclamé son transfert pour Manchester United. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Ugarte et que décidera le PSG.